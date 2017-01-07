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Почитать, Наука и технологии

7 января 2017, 01:52 (сегодня) № 10461
"...Эйнштейн, кстати, вздыхал: 'С тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я её уже сам больше не понимаю'. Это высказывание математикам по душе. Физикам больше нравится другое (того же автора): 'Существует поразительная возможность овладеть предметом математически, не поняв существа дела'".
...
"Шредингер подобрал (1924 г.) уравнение колебаний, которое бы согласовывалось с экспериментальными данными. Что колеблется, было неясно, поэтому сиё деяние никто, включая самого Шредингера, всерьёз не воспринимал. Потом попробовали и втянулись. Что колеблется, до сих пор неясно, но фокус работает. Вопрос о природе колебаний закрыт 'волнами вероятности'. Кстати, авторитет теории уже так велик, что эти 'волны вероятности' можно вполне заменить корректной формулировкой 'колеблется непонятно что'. Короче говоря, процесс завершился по Планку, который говорил, что научная истина торжествует по мере того, как вымирают её противники. Циник тут бы добавил, что 'по мере того' торжествует не только истина...".
...
/ "Интуиция и математика" В.Босс, 2003 /
Интуиция и математика. В. Босс: «Оглавление1 Водовороты абстракции 32 Докапываясь до причин 143 Гипноз и магия ассоциаций 24n4 Глубина банальных фактов 315 О ценности отрицательных результатов 416 Парадоксы бесконечности 497 Загадка теории вероятностей 558 Подводные рифы оптимизации 629 Бифуркации и катастрофы 6910 Еще один прорыв…»

Опубликовано: Пётр Соболев
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