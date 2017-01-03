3 января 2017, 16:54 (сегодня) № 10456

ИТЭР в 2016 году : «Проект Если 2015 год для проекта международного термоядерного реактора ИТЭР был полон драматизма и борьбы за спасение проекта, то про 2016 на его фоне сказать особо и…»

Обзор - что сделано по ИТЭР (международный проект термоядерного реактора) за 2016 год.