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Наука и технологии

11 января 2017, 17:10 (сегодня) № 10472
Nikon хвастает своими достижениями в связи со столетием компании.
Nikon 100 years anniversary: «Nikon will celebrate the 100th anniversary of its establishment on July 25th of this year, as proudly announced by Nikon Singapore Pte. Ltd. today. Since its...»

Опубликовано: Пётр Соболев
science
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Комментарии (2):
11 января 2017, 17:35 Dmitry Gramoteyev: лучше бы DL линейку выпустили :)
11 января 2017, 17:44 Peter Sobolev: Не знаю что такое DL, но они странно себя ведут начиная примерно с момента, когда Canon сделал в своих камерах нормальную видеосъемку. Плохо кончат, если будут продолжать в таком же духе, как мне кажется.
(если что, у меня у самого одни Nikon-ы были, до определённого момента)
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