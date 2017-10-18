Обратите внимание, что новости можно получать по RSS.
X
-

Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

18 октября 2017, 18:48 (16 дней назад) № 10897
Manwe рассказывает про Vectrex
Scene #46: Vectrex (with English subtitles): «Hardware, homebrew games and demoscene. Music used: tracker tunes under creative commons license, you can download the tunes on www.demoscene.ru»

Опубликовано: Пётр Соболев
demoscene it oldcomps
2C

Комментарии (2):
18 октября 2017, 19:22 Alexander Matchugovsky: Ты тоже поучаствовал, спасибо тебе за консультации!
19 октября 2017, 00:07 Denis Vlasov: С огромным удовольствием посмотрел материал! Последние годы я связан с системами механической развёртки лазерного луча. Теперь подумалось, что может стоит обратно к истокам - к электронному лучу...
Эта заметка и комментарии к ней в Facebook: ссылка
(возможно, в Facebook она не будет вам доступна - видимость ограничена)
Демосцена
Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

Случайная заметка

6833 дня назад, 00:0018 февраля 1999 Вышел Hacker #09 (Win32). Это журнал о demo сцене, весьма неплохой и имеет тенденцию к улучшению. Хотя надо отметить что раздел charts страдает некоторой скособоченностью (что впрочем характерно для большинства offline журналов, создатели которых тратят уйму времени в попытках заставить своих читателей ...далее
demoscene it ibnews

Избранное

182 дня назад, 01:575 мая 2017 Часть 1: От четырёх до восьми Я люблю читать воспоминания людей, заставших первые шаги вычислительной техники в их стране. В них всегда есть какая-то романтика, причём какого она рода — сильно зависит от того, с каких компьютеров люди начали. Обычно это определяется обстоятельствами — местом работы, учёбы, а иногда и вовсе — ...далее
demoscene it oldcomps

1687 дней назад, 00:5922 марта 2013 Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»

books it oldcomps

791 день назад, 23:404 сентября 2015 Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка )
CC'2015: Chaos Constructions'2015 report by Frog: «camera/editing: Frog music: Straighty Baby by Audionautix ссылка ссылка ссылка»

cc demoscene it oldcomps

1159 дней назад, 03:121 сентября 2014 Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка ) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее
Семинар Петра Соболева “Современная демосцена на старых компьютерах: «ссылка»

cc demoscene it oldcomps