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Информационные технологии

17 октября 2017, 21:43 (17 дней назад) № 10895
Хорошая обзорная статья про разные архитектуры нейронных сетей
Введение в архитектуры нейронных сетей: «Григорий Сапунов (Intento) Меня зовут Григорий Сапунов, я СТО компании Intento. Занимаюсь я нейросетями довольно давно и machine learning’ом, в частности,...»

Опубликовано: Пётр Соболев
it
1C

Комментарии (1):
18 октября 2017, 08:48 John McAvity: Набор всхлипов ;)
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