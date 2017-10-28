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Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

28 октября 2017, 00:37 (6 дней назад) № 10904
Работа Partyzanci 2017 by Joker - первое место в номинации 8bit demo на RetroKomp / LOAD ERROR 2017. Платформа - ZX Spectrum
Partyzanci - The Jokers [#zx spectrum]: «Скачать: ссылка ссылка - главный сайт с демонстрациями на Speccy! ссылка - единственный в мире фо...»

Опубликовано: Пётр Соболев
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Демосцена
Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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