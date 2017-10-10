10 октября 2017, 01:02 (24 дня назад) № 10884

GENESYS: An Interactive Computer-Mediated Animation System : «This is a digital copy of a 15:42 minute 16mm film made in 1970. It presents a demonstration of one of the pioneering interactive systems that would enable a...»

Создание анимации на компьютере TX-2, 1970 г. Дисплей векторный, судя по всему.