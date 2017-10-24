Обратите внимание, что новости можно получать по RSS.
X
-

Информационные технологии

24 октября 2017, 19:12 (10 дней назад) № 10903
Ночной кошмар нейронной сетки :)

Опубликовано: Пётр Соболев
it
5C

Комментарии (5):
24 октября 2017, 19:18 Michail Ivashenko: Я так понимаю, есть множество способов закошмарить сеть, например добавить шум поверх картинки, или какой-нибудь нехарактерный элемент внести.
24 октября 2017, 19:54 Hell Mood: Chihuahua or Muffin? ссылка
24 октября 2017, 20:02 Peter Sobolev: ссылка
24 октября 2017, 20:38 Natalya Ovchinnikova: ссылка
24 октября 2017, 22:07 Svetlana Rodnina: В цирке клоуны с такими швабрами ходят).
Эта заметка и комментарии к ней в Facebook: ссылка
Информационные технологии

Случайная заметка

1659 дней назад, 03:0919 апреля 2013 NASA в рамках создания нового ракетоносителя (SLS) устроила конкурс на двигатели боковых ускорителей. Главные двигатели там планируется поставить от Шаттла (кислород-водородные), а с боковыми пока неясно. Вызвались участвовать две компании - ATK (делала твёрдотопливные ускорители для Шаттла) и Dynetics. Dynetics поступила интересно. Они ...далее
New F-1B rocket engine upgrades Apollo-era design with 1.8M lbs of thrust: «Dynetics and Pratt Whitney Rocketdyne rebuild the F-1 for the "Pyrios" booster.»

aerospace

Избранное

182 дня назад, 01:575 мая 2017 Часть 1: От четырёх до восьми Я люблю читать воспоминания людей, заставших первые шаги вычислительной техники в их стране. В них всегда есть какая-то романтика, причём какого она рода — сильно зависит от того, с каких компьютеров люди начали. Обычно это определяется обстоятельствами — местом работы, учёбы, а иногда и вовсе — ...далее
demoscene it oldcomps

1687 дней назад, 00:5922 марта 2013 Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»

books it oldcomps

791 день назад, 23:404 сентября 2015 Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка )
CC'2015: Chaos Constructions'2015 report by Frog: «camera/editing: Frog music: Straighty Baby by Audionautix ссылка ссылка ссылка»

cc demoscene it oldcomps

1159 дней назад, 03:121 сентября 2014 Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка ) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее
Семинар Петра Соболева “Современная демосцена на старых компьютерах: «ссылка»

cc demoscene it oldcomps