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События, Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

27 августа 2017, 02:50 (вчера) № 10818
Моя 256 байт intro для Tiny intro compo на Chaos Constructions'2017. Vectrex.
"Springs are going to the party" - intro for Vectrex by Frog: «256 bytes intro for Vectrex computer Code: Frog ссылка Released at Chaos Constructions'2017 (St.Petersburg, Russia)»

Опубликовано: Пётр Соболев
cc demoscene it oldcomps
4C

Комментарии (4):
27 августа 2017, 04:14 Andrey Sharoyko: Нечто невероятное!!!
27 августа 2017, 15:47 Alex Raider: я проголосовал :)
27 августа 2017, 18:02 Peter Sobolev: Голосуй или проиграешь! :)
27 августа 2017, 21:24 Peter Sobolev: Второе место из семи. Правда, разрыв с первым минимальный.
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