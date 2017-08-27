27 августа 2017, 23:09 (вчера) № 10819

petersobolev/springs : «springs - Springs - 256 bytes intro for Vectrex computer»

Исходники моей 256 байт интро для Vectrex. Для хорошо знающего ассемблер 6809 (я к таковым не отношусь) думаю не составило бы особого труда достичь размера в районе 180-200 байт.