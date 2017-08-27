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События, Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

27 августа 2017, 23:09 (вчера) № 10819
Исходники моей 256 байт интро для Vectrex. Для хорошо знающего ассемблер 6809 (я к таковым не отношусь) думаю не составило бы особого труда достичь размера в районе 180-200 байт.
petersobolev/springs: «springs - Springs - 256 bytes intro for Vectrex computer»

Опубликовано: Пётр Соболев
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События
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Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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