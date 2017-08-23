23 августа 2017, 20:43 (5 дней назад) № 10814

Crashplan закрывает сервис для частных лиц : «Прислали уведомление, что производят закрытие Personal плана в течении 14 месяцев. Добавили 60 дней к текущей подписке и предложили переход на Бизнес план или...»

Crashplan (сервис для резервного копирования) закрывается. Я им пользовался, мне тоже прислали письмо. Испытываю смешанные чувства. С одной стороны он работал и несколько терабайт замечательно хранил годами. С другой, их софт на Java под виндами - просто ад (что нормально для софта на Java, но всё равно напрягает).Даже когда не бэкапит, отжирает 1гб памяти, а когда бэкапит - неограниченное количество. Вдобавок, раз в несколько месяцев он молча перестаёт бэкапить без всяких ошибок и сообщений. И приходится общаться с их службой поддержки и какие-то там ключики менять в конфигах (да, конечно на тему "ещё больше памяти мне").Так или иначе, с ним всё. Теперь не очень понятно, на что переходить. Основное требование - чтобы unlimited объемы и разрешал бэкапить внешние диски. У Backblaze написано, что они это обеспечивают за $50 в год, но такое чувство, что что-то важное и нехорошее они не пишут о своём сервисе. Кто-нибудь пользовался?