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Информационные технологии

23 августа 2017, 20:43 (5 дней назад) № 10814
Crashplan (сервис для резервного копирования) закрывается. Я им пользовался, мне тоже прислали письмо. Испытываю смешанные чувства. С одной стороны он работал и несколько терабайт замечательно хранил годами. С другой, их софт на Java под виндами - просто ад (что нормально для софта на Java, но всё равно напрягает).
Даже когда не бэкапит, отжирает 1гб памяти, а когда бэкапит - неограниченное количество. Вдобавок, раз в несколько месяцев он молча перестаёт бэкапить без всяких ошибок и сообщений. И приходится общаться с их службой поддержки и какие-то там ключики менять в конфигах (да, конечно на тему "ещё больше памяти мне").
Так или иначе, с ним всё. Теперь не очень понятно, на что переходить. Основное требование - чтобы unlimited объемы и разрешал бэкапить внешние диски. У Backblaze написано, что они это обеспечивают за $50 в год, но такое чувство, что что-то важное и нехорошее они не пишут о своём сервисе. Кто-нибудь пользовался?
Crashplan закрывает сервис для частных лиц: «Прислали уведомление, что производят закрытие Personal плана в течении 14 месяцев. Добавили 60 дней к текущей подписке и предложили переход на Бизнес план или...»

Опубликовано: Пётр Соболев
it
7C

Комментарии (7):
23 августа 2017, 22:37 Глеб Яльчик: фууу... пронесло... а то все собирался им бабла заслать. к счастью так и не собрался
24 августа 2017, 00:05 Alexander Matchugovsky: Acronis True Image 2018
24 августа 2017, 00:26 Peter Sobolev: Так, про Backblaze вот знакомый написал что пользуется, хранит 400гб, что вроде как работает это всё. Но не бэкапит целиком систему. Т.е. если что, восстановить её с образа не удастся.
24 августа 2017, 01:25 Peter Sobolev: Почитал что народ пишет, который и тем и другим пользовался. Основное на что жалуются - что Backblaze хранит удалённые с компа файлы только месяц (Crashplan хранил неограниченно). Как кто-то выразился: "Backblaze is not a backup company. they are a 30-day recycle bin" :)
24 августа 2017, 06:55 Albert R. Timashev: А что бекапить-то? Винду? Или сервер какой? ;) Что касается рабочих станций, то в отличие от винды, и Linux, и macOS бекапятся на внешний диск или сервис вообще без проблем (time machine на маке; и даже просто самописный простейший скрипт на linux, который создает инкрементный .tar). IMHO, винду держать как основную систему на компе - вообще нонсенс. Самое комфортное решение - это купить мак и держать в винду в виде виртуальной машины (fusion или parallels - дело вкуса). На ebay macbook pro 15 late 2011 2.5ghz можно найти за ~$500 (проапгрейдить только память и винч). В случае аллергии на маки ставим linux и vmware, и в виртуалку - винду. У виртуалки можно делать снапшоты, что облегчает ее бекап.
24 августа 2017, 13:30 Dmitry Morozovskiy: да, придётся как-то извращаться. тем более что я пользовал Family plan за $150 в год по полной: все десять записей.
24 августа 2017, 14:15 Alexey Aristov: так у них теперь есть что-то для small business по 10 за компьютер. тоже нормально вполне. перешел особо не раздумывая.
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