23 октября 2017, 02:13 (11 дней назад) № 10901

Google glass in Pyongyang Metro - North Korea : «On 2 november 2015, I did a little trip to the Pyongyang subway together with my colleagues Drewkelly and Scott (the person that weared Google Glass). They a...»

Человек из Индонезии, работает на дипломатической должности в Пхеньяне. Периодически снимает ролики - на канале довольно много любопытного выложено. Например, метро (разные станции):Город и стадион 1 Мая: