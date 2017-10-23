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Общество, политика, история, экономика, Разное

23 октября 2017, 02:13 (11 дней назад) № 10901
Человек из Индонезии, работает на дипломатической должности в Пхеньяне. Периодически снимает ролики - на канале довольно много любопытного выложено. Например, метро (разные станции):
ссылка
Город и стадион 1 Мая:
ссылка
Google glass in Pyongyang Metro - North Korea: «On 2 november 2015, I did a little trip to the Pyongyang subway together with my colleagues Drewkelly and Scott (the person that weared Google Glass). They a...»

Опубликовано: Пётр Соболев
society misc
3C

Комментарии (3):
23 октября 2017, 08:44 Dimage Sapelkin: Очень странно, что в метро никто не читает, и даже не разговаривают практически
23 октября 2017, 18:39 Asy Patrysheva: пандусов как и у нас нет :(((
23 октября 2017, 23:23 Sergey Tretyakov: Россия 80-тых
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Общество, политика, история, экономика
Разное

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