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Разное

14 октября 2017, 15:03 (20 дней назад) № 10888
Прекрасно! Только ещё с зарядкой не продумано - разъем нужно было посередине, чтобы крутить пока заряжается. Или вообще сделать, чтобы заряжался от кручения :)
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Опубликовано: Пётр Соболев
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