28 октября 2017, 02:42 (6 дней назад) № 10905

FAQ по петербургской подземке : «Всё, что вы хотели знать о петербургском метрополитене, но стеснялись спросить. «Фонтанка» расскажет, как развивалась петербургская подземка.»

(это никакое не FAQ конечно, а просто статья)