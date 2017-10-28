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Разное

28 октября 2017, 02:42 (6 дней назад) № 10905
(это никакое не FAQ конечно, а просто статья)
FAQ по петербургской подземке: «Всё, что вы хотели знать о петербургском метрополитене, но стеснялись спросить. «Фонтанка» расскажет, как развивалась петербургская подземка.»

Опубликовано: Пётр Соболев
misc
8C

Комментарии (8):
28 октября 2017, 13:55 Andrey Fesenko: Причём похоже, для тех кто ну совсем, совсем не интересовался темой, а "экспертные" вставки, похоже надо брать в немалые кавычки
28 октября 2017, 15:00 Peter Sobolev: Ну так и сказал бы, что там не так. Чего ворчать впустую.
28 октября 2017, 15:08 Andrey Fesenko: Ну я сильно по диагонали пробежал, но вот хотя бы про горизонтальный лифт, там написано что дешевле и всё тут, а вот даже википедия говорит, что там ещё такая немаловажная деталь как безопасность была.
Ну и про туалеты, как то терзают меня сомнения, что особенно на новых станциях они вообще есть, на старых к ним можно обеспечить лёгкий доступ, не говоря уже о том что это всё как то надо будет транспортировать и не окажется ли это в не ядерную зиму, немного не оправданным.
28 октября 2017, 16:01 Peter Sobolev: Ну вижу, как утверждение о безопасности опровергает утверждение о дешевизне. Как-то человеку который всю жизнь метро строил верится в этом вопросе больше, чем вики. Раз он сказал о дешевизне, вероятно это было главным при принятии решения (если конечно журналисты не поредактировали творчески его слова, как часто бывает).
Про туалеты опять же - у тебя есть данные, что их там нет? Транспортировать ничего не надо - в метро полно места. Может вообще пробурили скажину, да и всё.
Наехал ты не по делу и без каких-либо аргументов.
29 октября 2017, 23:35 Natalia Verulashvili: Туалеты есть, у меня брат работал в метро машинистом и начальником станции. Вы думаете все, кто в метро работают за этим делом на поверхность поднимаются? )
30 октября 2017, 00:02 Peter Sobolev: Не, ну понятно что для сотрудников по-любому есть :) Мы о туалетах для народа, с достаточной пропускной способностью (см. статью)
30 октября 2017, 00:23 Natalia Verulashvili: Ааа, про те, которые закрыты. Могу спросить при случае ))))
30 октября 2017, 00:26 Peter Sobolev: Спроси, интересно...
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