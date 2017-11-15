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Общество, политика, история, экономика

15 ноября 2017, 06:34 (сегодня) № 10930
Это перевод "Russian Revanche: External Threats & Regime Reactions" (фото там не было - это вставило Иносми).
Автор: ссылка
Россия берет реванш: внешние угрозы и реакции режима: «В первое десятилетие после распада Советского Союза путеводной звездой для России и большей части Евразии стал Запад. Последние десять лет мы наблюдаем, как Россия целенаправленно отдаляется от западных ценностей, а также отказывается от сотрудничества, которое ожидалось от нее в международных вопро...»

Опубликовано: Пётр Соболев
society
1C

Комментарии (1):
15 ноября 2017, 06:51 Tim Tashpulatov: Это что, политика? Пора от тебя отписываться? :)
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Общество, политика, история, экономика

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