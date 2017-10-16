Обратите внимание, что новости можно получать по RSS.
X
-

Информационные технологии, Общество, политика, история, экономика

16 октября 2017, 00:34 (18 дней назад) № 10891
Любопытно, почему у кредитных банковских карт такая дикая нечеловеческая схема с конкретными датами отчёта привязанными почему-то к дате эмиссии карты, хрен знает как рассчитываемыми льготными периодами и т.п. (видел ветку на сотни комментов, где люди пытались друг другу это объяснить - я вот в итоге тоже не уверен, что понимаю всё до конца).
Это связано с попыткой банков повысить вероятность просрочки клиентом льготного периода (и попадания на проценты) или они просто посчитали технически сложным реализовать более человеческую схему?
p.s. Котик для привлечения внимания, конкретный банк неважен - идея везде одна вроде.

Опубликовано: Пётр Соболев
it society
10C

Комментарии (10):
16 октября 2017, 00:39 Ilya Sharin: чем менее логично что-то - тем больше люди делают ошибки. Ошибки приводят к просрочкам, а просрочки - прямая финансовая выгода. Поэтому если что-то выглядит нелогичным, все ок, так и было задумано =)
16 октября 2017, 00:57 Dmitry Osipov: У них куча сервисов привязывается к дате эмиссии. У опсосов, кстати, тоже.
16 октября 2017, 00:58 Dmitry Osipov: Да и у моего прова... Так что вполне система.
16 октября 2017, 00:59 Dmitry Osipov: А уж не понять револьверный кредит...
16 октября 2017, 01:07 Rodion Bychenkov: прощу прощения за оффтоп, но у меня когда то был период когда я имел 4 кредитных карты разных банков, причем 4-ю взял чтоб с нее заплатить долг по другой. так вот я когда рассчитался со всеми и закрыл, бухал не просыхая недели две, и таким счастливым даже не вспомню когда еще был. с тех пор само словосочетание "кредитная карта" слышу примерно как "дверь в преисподнюю"
16 октября 2017, 08:29 Leonid Klyuev: Есть банки с человеческим лицом, которые позволяют перенести дату начала расчетного периода на удобное число, например, на 1 число месяца. Один, правда, такой знаю.
16 октября 2017, 09:56 Alexey Klimin: Я не буду рекламировать райф, но у них для всех все одинаково, никакой привязки к дате выпуска не прослеживается.
16 октября 2017, 10:12 Dmitry Osipov: Ну ненннаю... До чего сбер ненавижу, аж кюшать не могу, так первая СМСка дней за 10 до даты, вторая -- за два... И думать ничего не надо, всё написано.
16 октября 2017, 10:18 Michail Ivashenko: Говорят, во многих крупных банках ПО не обновляли с 60-х.
16 октября 2017, 11:21 Alexey Aristov: в некоторых банках, весь кредиточный долг, по дефолту, списывается с основного счета. в этом случае просрочить ничего невозможно.
Эта заметка и комментарии к ней в Facebook: ссылка
Информационные технологии
Общество, политика, история, экономика

Случайная заметка

6934 дня назад, 00:009 ноября 1998 (Андрей Винокуров, 9/Нбр/98) < К оглавлению В предыдущем выпуске мы с вами выяснили, что предметом криптографии является один из классов методов, предназначенных для защиты процессов информационного взаимодействия от отклонений от их нормального течения, вызванных целенаправленными воздействиями со ...далее
it ib

Избранное

182 дня назад, 01:575 мая 2017 Часть 1: От четырёх до восьми Я люблю читать воспоминания людей, заставших первые шаги вычислительной техники в их стране. В них всегда есть какая-то романтика, причём какого она рода — сильно зависит от того, с каких компьютеров люди начали. Обычно это определяется обстоятельствами — местом работы, учёбы, а иногда и вовсе — ...далее
demoscene it oldcomps

1687 дней назад, 00:5922 марта 2013 Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»

books it oldcomps

791 день назад, 23:404 сентября 2015 Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка )
CC'2015: Chaos Constructions'2015 report by Frog: «camera/editing: Frog music: Straighty Baby by Audionautix ссылка ссылка ссылка»

cc demoscene it oldcomps

1159 дней назад, 03:121 сентября 2014 Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка ) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее
Семинар Петра Соболева “Современная демосцена на старых компьютерах: «ссылка»

cc demoscene it oldcomps