16 октября 2017, 00:34 (18 дней назад) № 10891

Любопытно, почему у кредитных банковских карт такая дикая нечеловеческая схема с конкретными датами отчёта привязанными почему-то к дате эмиссии карты, хрен знает как рассчитываемыми льготными периодами и т.п. (видел ветку на сотни комментов, где люди пытались друг другу это объяснить - я вот в итоге тоже не уверен, что понимаю всё до конца).Это связано с попыткой банков повысить вероятность просрочки клиентом льготного периода (и попадания на проценты) или они просто посчитали технически сложным реализовать более человеческую схему?p.s. Котик для привлечения внимания, конкретный банк неважен - идея везде одна вроде.