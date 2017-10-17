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Информационные технологии

17 октября 2017, 03:18 (17 дней назад) № 10894
Эх, жалко управление не рулём и педалями... Наверное решили, что тогда во время езды будет неудобно играть :)
Тетрис на Газель Некст

Опубликовано: Пётр Соболев
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