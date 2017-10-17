Случайная заметка
5928 дней назад, 18:3711 августа 2001
На той же ArsTechnica - статья про интеллектуальную собственность. Две цитаты которые, на мой взгляд, показательны для западной системы: "And when we as a society are consumed with litigating each other, is it any wonder that it seems impossible for everyone to stop for a moment, step back, look at the big picture, ask themselves what kind of system we're creating and who's benefiting from it, and then call off the lawyers long enough to cooperate and build something better?... ...Instead of ...далее
Избранное
182 дня назад, 01:575 мая 2017
Часть 1: От четырёх до восьми Я люблю читать воспоминания людей, заставших первые шаги вычислительной техники в их стране. В них всегда есть какая-то романтика, причём какого она рода — сильно зависит от того, с каких компьютеров люди начали. Обычно это определяется обстоятельствами — местом работы, учёбы, а иногда и вовсе — ...далее
1687 дней назад, 00:5922 марта 2013
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz
791 день назад, 23:404 сентября 2015
: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»
Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка
)
1159 дней назад, 03:121 сентября 2014
Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка
) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка
Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка
Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее