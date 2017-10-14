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Информационные технологии

14 октября 2017, 02:03 (20 дней назад) № 10887
"reMarkable" - ещё одна рисовалка на E-Ink. Весьма впечатляющего качества. Тут вот человек очень подробно её обозрел:
ссылка
(кому неинтересно, можно сразу перейти к котику на 17:40)
В описании к видео есть ссылка на manual.
Дополнение: ссылка
Текстовый обзор: ссылка
Notetaking on reMarkable: «remarkable.com»

Опубликовано: Пётр Соболев
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Информационные технологии

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