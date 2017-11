17 октября 2017, 21:39 (17 дней назад) № 10896

«Реклама, которой они хвалятся»: Хиллари Клинтон отреагировала на плакаты RT в лондонском метро : «В новой рекламной кампании RT обернул обвинения в адрес телеканала со стороны западных политиков и СМИ в свою пользу. «Застрял в пробке? Проиграл выборы? Обвини в этом нас!» — плакаты с подобными слоганами появились в лондонском метро и на улицах Вашингтона. В результате Хиллари Клинтон в очередной…»

Примеры уличной рекламы Russia Today в Лондоне и Вашингтоне. Класс! Особенно "Watch RT and find out who we are planning to hack next" :)Идея тесно перекликается с их старым роликом который, впрочем, вроде только на русском был ( ссылка