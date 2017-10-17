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Общество, политика, история, экономика

17 октября 2017, 21:39 (17 дней назад) № 10896
Примеры уличной рекламы Russia Today в Лондоне и Вашингтоне. Класс! Особенно "Watch RT and find out who we are planning to hack next" :)
Идея тесно перекликается с их старым роликом который, впрочем, вроде только на русском был ( ссылка )
«Реклама, которой они хвалятся»: Хиллари Клинтон отреагировала на плакаты RT в лондонском метро: «В новой рекламной кампании RT обернул обвинения в адрес телеканала со стороны западных политиков и СМИ в свою пользу. «Застрял в пробке? Проиграл выборы? Обвини в этом нас!» — плакаты с подобными слоганами появились в лондонском метро и на улицах Вашингтона. В результате Хиллари Клинтон в очередной…»

Опубликовано: Пётр Соболев
society
9C

Комментарии (9):
17 октября 2017, 21:50 Michail Ivashenko: Я еще видел вариант "Плохая погода? Твой кандидат проиграл на выборах? Вали на нас!")
17 октября 2017, 21:54 Tim Tashpulatov: Восхищаться RT примерно то же самое, что ценить творчество Риффеншталь
17 октября 2017, 21:54 Peter Sobolev: Я тёмный, не знаю кто это :)
17 октября 2017, 22:25 Alexander Deshkovets: Вне контекста "Триумф воли" фильм зачетный. А в контексте конечно плохо, что Лени нацистам служила.
17 октября 2017, 23:17 Victor Varganov: У мудаков достаточно денег, чтобы нанять неплохое рекламное агентство. Рекламодатель ставит задачу, а кампанию разрабатывают специалисты.
17 октября 2017, 23:25 Peter Sobolev: При отсутствии единого видения и хорошего руководителя деньги бы ничего не дали в таком деле. Я не случайно вспомнил то старое видео - это как раз показывает (были и другие примеры), что у людей есть целостная концепция, как и что они делают.
18 октября 2017, 15:52 Dmitry Osipov: Ну воооот... А у меня ещё семушки остались.
19 октября 2017, 04:28 Peter Sobolev: Ещё одно фото:
ссылка
19 октября 2017, 04:31 Peter Sobolev: А вот тут, в комментах, можно почитать, что американцы пишут по этому поводу (твиттер американской журналистки "covering national security and foreign policy"). Преимущественно в духе "Кто это одобрил? Почему не выкинуть их из страны?". Несколько человек, впрочем, вспомнили про первую поправку и несколько ответили в духе что "почему CNN/Fox/NBC можно, а им нельзя?". Довольно любопытно:
ссылка
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Общество, политика, история, экономика

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