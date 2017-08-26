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События, Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

28 августа 2017, 02:26 (сегодня) № 10821
Search by ErrorSoft - первое место в combined demo на Chaos Constructions'2017. Платформа - калькулятор Casio fx-9860g.
Музыка - наложена на видеоряд (не от калькулятора).
Search by ErrorSoft: «Title: "Search" Platform: Calculator Casio fx-9860g or compatable Mail: Enter256@yandex.ru Site: errorsoft.org Group: ErrorSoft Date: 26.08.2017»

Опубликовано: Пётр Соболев
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События
Демосцена
Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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