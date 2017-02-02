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Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

2 февраля 2017, 00:13 (вчера) № 10500
8-канальный трэкер для Commodore 64 (аппаратно в C64 SID только 3 канала). Видео: ссылка
Polyanna by Aleksi Eeben: «pouët.net - your online demoscene resource»

Опубликовано: Пётр Соболев
demoscene it oldcomps
2L 3C

Комментарии (3):
2 февраля 2017, 02:31 Alexander Matchugovsky: Это же легендарный Heatbeat! Удивительно, что он до сих пор что-то пишет. Помню как круто для начала 90-ых звучал его трек "Street Jungle": ссылка 1L
2 февраля 2017, 12:41 Michail Ivashenko: ВОТ! Идеальный интерфейс треккера, максимум полезной площади занято паттерном, а не украшалками. При этом уместились селекторы сэмпла, орнамента, adsr-огибающая, настройки ШИМ и всё необходимое. Жаль, на ZX до такого не дошли (может кто и сделал, но я не в курсе).
2 февраля 2017, 15:46 Podolskiy Denis: Мишань, а ты asm помнишь?)) его интерфейс ?)
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Демосцена
Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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