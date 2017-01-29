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Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

29 января 2017, 14:26 (сегодня) № 10494
Если помните, я как-то писал, что после релиза моей интры для TI-99/4a народ на atariage.com оживился и пригрозил написать мегадемо. Прошло время ... как говорится. И вот, дема вышла на Synchrony'2017. Зачем-то они решили выложить видео с эмулятора - в данном случае аналогия с китайскими ёлочными игрушками особенно уместна, потому что основная ценность данной работы именно в редкости этой платформы для демосцены. Потратить столько усилий и показывать всем работу на PC... Ну да их дело.
Pouet: ссылка
Don't mess with Texas - TI-99/4A Megademo: «Don't mess with Texas. TI-99/4A Megademo by Desire. January 2017. Recorded from the MAME emulator.»

Опубликовано: Пётр Соболев
demoscene it oldcomps
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Демосцена
Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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