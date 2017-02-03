3 февраля 2017, 01:53 (сегодня) № 10501
Сделал работающую связку React-native с NFC (пришлось модуль под Android делать - единственный найденный не работал). В процессе многократно испытал все пять стадий принятия неизбежного. Особенно вдохновляют нагугленные советы вида "перезапустите скрипт три раза, на второй закройте окно сразу, как только оно откроется". И ведь помогает! Да, ещё отладочное меню на телефоне в RN вызывается встряхиванием. Со стороны эти манипуляции, наверное, выглядят прикольно :)
Собственно, больше половины времени отнимает выяснения методов устранения загадочных ошибок выдаваемых то npm, то gradle, то ещё чем-нибудь подобным, чистка каких-то загадочных кэшей которые не очистились сами, ручное прописывание переменных окружения, перезагрузка виндов (иногда тоже помогает). Админы такое любят (я не админ).
Однако это, конечно, намного круче Cordova/Phonegap.
p.s. модуль: ссылка
(возможно, в Facebook она не будет вам доступна - видимость ограничена)