Обратите внимание, что новости можно получать по RSS.
X
-

Авиация и космонавтика, Наука и технологии

28 января 2017, 13:40 (сегодня) № 10492
Разгон арбуза до сверхзвуковой скорости. Компьютеры, инфракрасные камеры.. Серьёзный подход. Хоть кто-то делом занимается :)
Вот здесь есть pdf: ссылка
Going Supersonic | Punkin Chunkin: «Watch Punkin Chunkin 2012 Thanksgiving Day at 8pm on Science! Subscribe to Science Channel! | ссылка...»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace science

Эта заметка и комментарии к ней в Facebook: ссылка
Авиация и космонавтика
Наука и технологии

Случайная заметка

6321 день назад, 03:319 октября 1999 Time.com рассматривает задержки с выпуском Netscape Communicator 5.0, как признак конца войны браузеров. Для меня, как (в том числе) и web designer'a это было бы хорошо. Необходимость думать о том, как обеспечить одинаковый вид странички под разными браузерами не прибавляет удобств ни мне, ни заказчикам. Более того, если раньше (во времена Netscape 3.x и MSIE ...далее
it ibnews

Избранное

385 дней назад, 23:379 января 2016 Немного к вопросу о том, почему в 1970-х свернули проекты ракет с ядерными двигателями (несмотря на то, что наземные испытания были успешны и к 1977-79 планировались лётные испытания двигателя NERVA II). На первом этапе собирались сделать пилотируемый корабль с таким двигателем - на базе Сатурн-5, для полёта за пределы земной орбиты (к ...далее
DSFP's Spaceflight History: «Dyna-Soar spaceplane. Image credit: U.S. Air Force In 1960, Philip Bono, a Space Vehicle Design Specialist with the Boeing Airplane ...»

aerospace

1408 дней назад, 00:5922 марта 2013 Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»

books it oldcomps

515 дней назад, 05:161 сентября 2015 - А видеовыход у него есть? - И как ты себе это представляешь? (из разговора о Vectrex) Vectrex выпускался GCE в 1982 - 1983 гг. и представляет собой игровой компьютер (приставку) ключевая особенность которой, векторный дисплей, делает его одним из самых необычных и интересных 8-разрядных компьютеров. С некоторой натяжкой можно сказать, ...далее
demoscene it oldcomps