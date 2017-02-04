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Авиация и космонавтика

4 февраля 2017, 02:38 (сегодня) № 10503
Мимас (спутник Сатурна) крупным планом. Его диаметр - 400 км. Фото станции Кассини.
New View of Saturn's Moon Mimas - SpaceRef: «Cassini's camera was pointing toward Mimas and the image was taken using the CL1 and GRN filters....»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace

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Авиация и космонавтика

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