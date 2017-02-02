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Наука и технологии

2 февраля 2017, 02:16 (вчера) № 10499
Механическая коробка передач - как она работает?: «Доступное описание устройства и принципа работы механической коробки передач. Перевод видео Manual Transmission, How it works? - ссылка...»

Опубликовано: Пётр Соболев
science
7L 1S 4C

Комментарии (4):
2 февраля 2017, 03:02 El Espejero: глянь на это чудо (правда, только на английском):
ссылка 2L
2 февраля 2017, 13:20 Dmitry Osipov: Сейчас это уже не модно знать. Не "это", а "не модно".
2 февраля 2017, 14:56 Peter Sobolev: Типа "молодёжь уже не та"? :) Да ладно, в среднем никакой разницы. Каждое следующее поколение так думает про предыдущие.
2 февраля 2017, 21:10 Natalya Ovchinnikova: Не гоните на молодежь, переводчикам вот всё интересно! Спасибо, Пётр!)
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Наука и технологии

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