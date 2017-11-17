17 ноября 2017, 02:25 (сегодня) № 10938

По-поводу Дели (был там один день на обратном пути из Бутана). Народу немерянно. Помнится, мне кто-то говорил, что много народу в Пекине (мне так не показалось - по-моему, не больше чем в Москве). Так вот, в Дели реально толпы. Сплошная суета, всюду торговля всем чем можно, машины едут не обращая внимания на переходы. Причём, если где-нибудь в Тегеране (где тоже плюют на правило) нагло идти в поток, машины, всё же, останавливаются. А здесь - нет. Пробки мрачные (по сравнению с Питером).В метро народ на станциях просто тупо сразу начинает заходить в вагон, выходящие через них протискиваются. Собственно, тот же принцип (впрочем, эту тему я и в других странах наблюдал).При этом, замечу, метро очень современное и чистое (по крайней мере, две станции, которые я видел). Несколько напоминает, например, финское.Да, если вам кажется, что у нас в метро жёсткий досмотр, то там после рамки металлоискателя ВСЕ кладут вещи на рентген и ВСЕХ ощупывает специальный человек. Честно говоря, не представляю, как это выглядит на загруженных станциях. Даже интересно.В аэропорту расставлена куча военных (как минимум, по двое у каждого прохода), пропускающих людей из зала в зал. Бестолковость для охраны международного аэропорта заметно превышает допустимые пределы. Двое из трёх не в состоянии показать, где зал вылета, к примеру (а это критично, т.к. от этого зависит, пропускать человека или нет). Четвёртый на входе в зал минут пять изучал распечатку билета, неторопливо отмечая ручкой прочитанные части. Потом ещё проконсультировался у второго, стоит ли меня пропускать. На погранконтроле у всех снимают отпечатки пальцев на сканере. Я приложил сначала не те, которые надо. Так пограничник минуту ржал, ещё делился приколом с коллегой из соседней кабинки, чтобы ему тоже было не скучно.Над городом висит смог. Временами тянет гарью (постепенно принюхиваешься). Говорят, так происходит несколько дней в году два раза в год, когда фермеры/крестьяне после уборки урожая сжигают остатки. Вроде как некоторые авиакомпании отказались летать в Дели по этой причине.Как сказал индиец - "у нас в стране две главных проблемы - количество людей и образование".Спросил его насчёт проблем с кастами. В общем и целом суть в следующем: изначально проблема была в том, что из-за того, что высшие касты не роднились с низшими, это всё воспроизводилось из поколения в поколение и отсутствовали социальные лифты. Теперь проблема идёт из способы борьбы с предыдущей проблемой :) А именно - есть квоты для низших каст. Т.е., скажем, какой-то процент министров или там депутатов обязаны быть из низших каст. И касты выбирают "своего". Т.е., грубо говоря, уборщики мусора выбирают не того, кто лучше бы подошёл для этой должности, а именно уборщика мусора. И т.п.Ещё есть масса территориально-национальных проблем, которые пошли от того, как в своё время разделили страну англичане (как сказал индиец - это для вас мы все индийцы, а на самом деле тут совершенно разные народности, и даже таблички все на английском и язык английский все учат чтобы друг друга как-то понимать).Но в целом он настроен оптимистично. Говорит, что поскольку Индия независима по факту всего лет 70, не так уж мало за это время сделано.