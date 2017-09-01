1 сентября 2017, 19:51 (сегодня, №10826) 256 байт intro «Springs» для компьютера Vectrex

256 байт intro «Springs» для компьютера Vectrex

RTRIGS FCB 0,25,50,74 SINE TABLE- 16 ANGLES/QUADRANT FCB 98,121,142,162 VALUES REPRESENT SINE*256 FCB 181,198,213,226 FCB 237,245,251,255 FCB 255,255,251,245 FCB 237,226,213,198 FCB 181,162,142,121 FCB 98,74,50,25

lsra lsra

springs equ $C890 ; index in sine table for each spring ... ldu #springstmp ldx #springs lda #(3*3) jsr Move_Mem_a ; A - byte count, U - source, X - destination ... springstmp: db 15, 20, 25

ldb ,x ; загружаем в b индекс в таблице синусов для очередной кривой (по адресу, находящемуся в регистре x) ... lda frames_c bita #$03 bne skipinc ; пропуск incb ; следующий индекс в таблице синусов skipinc: stb ,x+ ; сохраняем индекс из b обратно, откуда взяли. И заодно увеличиваем адрес в x на единицу

ldb #$40 ; end dot brightness (20-30 is ok for release) repeat_dot: decb bne repeat_dot clr <VIA_shift_reg ; Blank beam in VIA shift register

lda #$ff ; максимальный масштаб sta <VIA_t1_cnt_lo ldd #(-60*256+(-54)) ; Y,X. Перемещаем выключенный луч в начальную точку jsr Moveto_d ldd #(0*256+(127)) ; Y,X Перемещаем включенный луч до конечной jsr Draw_Line_d

ldu #$fe38 jsr Init_Music_chk ; Initialize the music ... ; внутри цикла, регулярно: jsr Do_Sound

Исходник: https://github.com/petersobolev/springs

Бинарник: http://enlight.ru/files/springs.zip

На pouet.net: http://www.pouet.net/prod.php?which=71620

Другие мои работы под разные древние платформы: http://enlight.ru/roi/