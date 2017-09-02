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Информационные технологии

2 сентября 2017, 22:27 (сегодня) № 10829
Посмотрев на кидки LG и Samsung'ом своих покупателей (их SmartTV в какой-то момент превратились в тыкву, массово перестав показывать видео с Youtube), наконец пошёл купил Google Chromecast 2 (2015). Действительно, отлично работает.
Причём, оказывается его уже давно научили показывать не только Youtube/Google Photos и вкладки Chrome, но и видеофайлы с компа - например, плагином к Chrome "Videostream". Даже ночные сборки VLC такое как бы умеют (как бы, потому что пока криво и не любые файлы).
Chromecast - Chromecast - Google: «Chromecast is a media streaming device that plugs into the HDMI port on your TV.»

Опубликовано: Пётр Соболев
it
2C

Комментарии (2):
2 сентября 2017, 23:20 Igor Garmiza: Прочитал, испугался :), запустил видео с Youtube на LG - работает. Что там случилось-то и у кого?
2 сентября 2017, 23:25 Iakov Gan: А видео с рутрекера могёт? То-то-ж.
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