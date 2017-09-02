2 сентября 2017, 22:27 (сегодня) № 10829

Chromecast - Chromecast - Google : «Chromecast is a media streaming device that plugs into the HDMI port on your TV.»

Посмотрев на кидки LG и Samsung'ом своих покупателей (их SmartTV в какой-то момент превратились в тыкву, массово перестав показывать видео с Youtube), наконец пошёл купил Google Chromecast 2 (2015). Действительно, отлично работает.Причём, оказывается его уже давно научили показывать не только Youtube/Google Photos и вкладки Chrome, но и видеофайлы с компа - например, плагином к Chrome "Videostream". Даже ночные сборки VLC такое как бы умеют (как бы, потому что пока криво и не любые файлы).