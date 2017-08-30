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События, Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

30 августа 2017, 18:34 (сегодня) № 10824
Написал статью про свою intro
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256 байт intro «Springs» для компьютера Vectrex / Development / HYPE: «Решение написать что-нибудь для Chaos Constructions пришло, как водится, довольно внезапно (в первую очередь потому, что до последнего момента не»

Опубликовано: Пётр Соболев
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События
Демосцена
Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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Семинар Петра Соболева “Современная демосцена на старых компьютерах: «ссылка»

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