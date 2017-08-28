Случайная заметка
1448 дней назад, 23:5710 сентября 2013
Довольно странная книжка. Прямо вот читать её я бы не советовал (автора заклинило на рекурсии и он написал об этом 600 страниц мрачного гуманитарно-математического текста, из которого можно было бы сделать просто отличную книжку страниц на 50). Но если есть желание эти страницы там найти, можете потратить время) Понравилась ...далее
Даглас Р. Хофштадтер. ГЁДЕЛЬ, ЭШЕР, БАХ: эта бесконечная гирлянда | socioline.ru
: «Выдающийся американский ученый изобретает остроумные диалоги, находит параллели между картинами Эшера, музыкой Баха и такими разными дисциплинами, как физика, математика, логика, биология, нейрофизиология, психология и дзенбуддизм. »
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115 дней назад, 01:575 мая 2017
Часть 1: От четырёх до восьми Я люблю читать воспоминания людей, заставших первые шаги вычислительной техники в их стране. В них всегда есть какая-то романтика, причём какого она рода — сильно зависит от того, с каких компьютеров люди начали. Обычно это определяется обстоятельствами — местом работы, учёбы, а иногда и вовсе — ...далее
1620 дней назад, 00:5922 марта 2013
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz
724 дня назад, 23:404 сентября 2015
: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»
Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка
)
1092 дня назад, 03:121 сентября 2014
Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка
) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка
Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка
Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее
(возможно, в Facebook она не будет вам доступна - видимость ограничена)