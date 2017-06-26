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Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

26 июня 2017, 22:53 (сегодня) № 10702
Работа Teletextr by bitshifters collective - первое место на NOVA'2017 в номинации oldskool demo. Платформа - Acorn BBC Micro (Teletext)
Teletextr by Bitshifters, 2017 | BBC Micro Demo: «This is the Teletextr BBC Micro demo by Bitshifters. It came 1st in the Oldschool Demo competition at the Nova 2017 party. Credits: - Horsenburger - Graphics...»

Опубликовано: Пётр Соболев
demoscene it oldcomps

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Демосцена
Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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