26 июня 2017, 23:03 (вчера) № 10706

Raiding Party : «A Vectrex demo by RiFT, presented at Nova 17.»

1L

Работа Raiding Party by Rift - второе место в номинации oldskool demo на NOVA'2017. Платформа - Vectrex.На самом деле круто - вполне сопоставимо с "Where have all the pixels gone"