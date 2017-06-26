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Демосцена, Информационные технологии

26 июня 2017, 22:42 (сегодня) № 10703
Работа wayfarer by Rift - первое место на NOVA'2017 в номинации combined intro. Платформа - PC/Win. 4kb.
Wayfarer by Rift and Virgill 2017 (Windows 4k Intro): «Place #1 at Nova 2017 PC Intro Competition Done by RifT Motion Pictures in Association with Virgill Sounds ● demozoo.org ● pouet.net ●»

Опубликовано: Пётр Соболев
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Демосцена
Информационные технологии

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