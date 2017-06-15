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Информационные технологии

15 июня 2017, 18:44 (7 дней назад) № 10689
Графика в компьютерных игрушках вперёд серьёзно шагнула. Не играю, но иногда замечаю :)
Ori and the Will of the Wisps - E3 2017 - 4K Teaser Trailer: «Xbox One and Windows 10 exclusive. From the creators of the multi-award winning "Ori and the Blind Forest" comes the highly anticipated sequel: "Ori and the ...»

Опубликовано: Пётр Соболев
it
3L 7C

Комментарии (7):
15 июня 2017, 19:02 Dmitry Tarkhanov: Не спорю, но при чём тут это видео? Трейлеры даже для Resident Evil 15 лет назад были на порядок круче графы в игре.

И это трейлер.
Или типа сама игра точь-в-точь как трейлер по уровню?
15 июня 2017, 19:04 Peter Sobolev: Судя по тому, как выглядел геймплей в предыдущей части этой игры, в этом трейлере показан настоящий геймплей.
ссылка 2L
15 июня 2017, 19:28 Denis Vlasov: Да, много сейчас игрушек eye candy. :-) Вот чудесный Leo's Fortune. :-) Молодцы гейм-дизайнеры.
15 июня 2017, 19:30 Peter Sobolev: Глянул видео Leo's Fortune. На мой взгляд уровень ниже просто на голову. Несопоставимо.
15 июня 2017, 19:31 Denis Vlasov: Всеравно глазки радует. :-)
15 июня 2017, 19:52 Artem Kharitonov: Картинка красивая, но дико упоротое управление, такое впечатление что они сами не играли в свою игру. Я по первой части сужу. Вторую покупать не буду, ненавижу уродов =) 1L
15 июня 2017, 23:02 Dmitry Gramoteyev: о! ори на стероидах! первая часть, конечно же, просто шедевр (графика, звук), но вот геймплей, то ли я уже совсем вырос, то ли ещё что, но там такое задротство по кнопкам лупить уже к середине игры... жесть...
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Информационные технологии

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