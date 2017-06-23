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Информационные технологии

23 июня 2017, 04:21 (сегодня) № 10698
Завтра на ваших улицах... :)
Super Mario Bros. Level Recreated By HoloLens Dev: «Abhishek Singh recreated a life size Super Mario Bros. level and played it wearing HoloLens in New York's Central Park. He did this all dressed as Mario and ...»

Опубликовано: Пётр Соболев
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Информационные технологии

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