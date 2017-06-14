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Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

14 июня 2017, 02:08 (8 дней назад) № 10687
Работа Hall of the mountain king by Kuemmel & sensenstahl - первое место в номинации PC intro (256 байт) на @party'2017. Платформа - Dos.
Hall of the mountain king: «A 256 byte dos intro including midi sound for @party 2017 by Kuemmel @ Sensenstahl»

Опубликовано: Пётр Соболев
demoscene it oldcomps
2L

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Демосцена
Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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