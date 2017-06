14 июня 2017, 02:08 (8 дней назад) № 10687

Hall of the mountain king : «A 256 byte dos intro including midi sound for @party 2017 by Kuemmel @ Sensenstahl»

2L

Работа Hall of the mountain king by Kuemmel & sensenstahl - первое место в номинации PC intro (256 байт) на @party'2017. Платформа - Dos.