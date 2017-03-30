30 марта 2017, 00:53 (14 дней назад) № 10579

3L 1S

NASA теперь опять летит на Луну. Напомню хронологию:Пришёл Буш младший, объявил программу Constellation. По ней кое-что даже успели сделать (собрать и запустить Ares I-X, например).Потом пришёл Обама и сказал, что всё отменяется, на Луне уже были и делать там нечего (что верно). Программу Constellation закрыли (точнее попытались - конгресс не дал Обаме это сделать, потому что слишком много градо- и штато- образующих предприятий в США на неё завязано). В результате подрезали финансирование и стали пилить вместо Ares IV/V - SLS (меньше грузоподъемность, максимальное использование наработок от Шаттлов) и Orion (меньше макс. продолжительность полёта, попроще сервисный модуль). Собрались на всём этом лететь к астероиду. Даже выбрали парочку. Под занавес срока Обамы стали усиленно писать, что на самом деле цель - Марс (хотя всем понятно, что это не так - просто из перечня разрабатываемых систем доставки).Теперь пришёл Трамп. Астероид забыт, Марс отложен на неопределённый срок (даже десятилетие уже не называется). Летим снова на Луну :) Причём, выделенный NASA бюджет как был несоразмерен поставленным задачам при предыдущих двух президентах, так не соответствует им и сейчас.Представляю, как в NASA бесятся от этих метаний.