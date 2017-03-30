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Авиация и космонавтика

30 марта 2017, 00:53 (14 дней назад) № 10579
NASA теперь опять летит на Луну. Напомню хронологию:
Пришёл Буш младший, объявил программу Constellation. По ней кое-что даже успели сделать (собрать и запустить Ares I-X, например).
Потом пришёл Обама и сказал, что всё отменяется, на Луне уже были и делать там нечего (что верно). Программу Constellation закрыли (точнее попытались - конгресс не дал Обаме это сделать, потому что слишком много градо- и штато- образующих предприятий в США на неё завязано). В результате подрезали финансирование и стали пилить вместо Ares IV/V - SLS (меньше грузоподъемность, максимальное использование наработок от Шаттлов) и Orion (меньше макс. продолжительность полёта, попроще сервисный модуль). Собрались на всём этом лететь к астероиду. Даже выбрали парочку. Под занавес срока Обамы стали усиленно писать, что на самом деле цель - Марс (хотя всем понятно, что это не так - просто из перечня разрабатываемых систем доставки).
Теперь пришёл Трамп. Астероид забыт, Марс отложен на неопределённый срок (даже десятилетие уже не называется). Летим снова на Луну :) Причём, выделенный NASA бюджет как был несоразмерен поставленным задачам при предыдущих двух президентах, так не соответствует им и сейчас.
Представляю, как в NASA бесятся от этих метаний.
Deep Space Gateway to Open Opportunities for Distant Destinations: «Deep Space Gateway to Open Opportunities for Distant Destinations»

Опубликовано: Пётр Соболев
aerospace
3L 1S 5C

Комментарии (5):
30 марта 2017, 00:58 Andrey Fesenko: С учётом того что и с ISS то всё мутно, про лунные и их и наши, вообще как то слабо верится
30 марта 2017, 01:07 Peter Sobolev: Ну SLS они уже собирают, близки к завершающей фазе. Её не отменят уже никак. Орион уже собрали и испытали. Поэтому куда-то лететь им придётся, хоть убейся. Иначе налогоплательщики не поймут. Проблема в том, что просто всё дальнейшее будет происходить ооочччееенннь мееедлееенноо. Если они сейчас объявили, что в 2020-е только подгонят к Луне модуль-буксир (о посадке речь не идёт пока даже теоретически), а в 1960-е с нуля всё сделали и высадились за меньший срок, то понятны темпы работ.
Денег им не дают, так как не с кем соревноваться и политические дивиденды от экспедиций на Луну или Марс мало того, что сомнительные, так они ещё вдобавок достанутся следующему президенту (в лучшем случае). Но никак не текущему :) 2L
30 марта 2017, 01:35 Андрей Соснер: Короче - единственный способ всё это ускорить - найти реальную причину для полета. Ничего, кроме Гелия-3 на Луне я сходу придумать не могу.
30 марта 2017, 01:40 El Espejero: А что все-таки с радиационной защитой? Старую, "лунную", напрочь забыли, документацию то-ли потеряли, то-ли уничтожили, а новой как не было так и нет... ну разве что если в НАСА новые законы физики изобретут. Или Белку со Стрелкой пошлют?
4 апреля 2017, 15:12 Peter Sobolev: А вот и Боинг подтянулся :)
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Авиация и космонавтика

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