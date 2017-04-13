Случайная заметка
831 день назад, 07:383 января 2015
Что-то Facebook совсем разваливается. Пропадают заметки, месяц назад исчезла карта из раздела Places. Пошёл погуглил - оказывается полно людей, у которых этой карты нет годами.. Пока внезапно появилась, запощу-ка с неё картинку с местами посещёнными в Новой Зеландии. Кстати, делюсь тайным знанием, как добавлять и удалять флажки в Places. ...далее
Избранное
587 дней назад, 21:484 сентября 2015
Анонсирован CC'2016! Как обычно, состоится в последние выходные лета - 27 и 28 августа.
1483 дня назад, 00:5922 марта 2013
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz
587 дней назад, 23:404 сентября 2015
: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»
Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка
)
955 дней назад, 03:121 сентября 2014
Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка
) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка
Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка
Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее