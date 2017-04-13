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Разное

13 апреля 2017, 00:46 (сегодня) № 10602
Неплохая статья про Иран
Ничего нельзя, но все можно: почему в Иран стоит ехать сейчас :: Путешествия :: Гид :: РБК.Стиль: «Александр Рымкевич (The Rake) и фотограф Марина Серсале (@eauditalie) провели две недели в путешествии по Ирану и уверены — сейчас лучший момент, чтобы его посетить.»

Опубликовано: Пётр Соболев
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Разное

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1483 дня назад, 00:5922 марта 2013 Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»

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