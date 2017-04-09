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Разное

9 апреля 2017, 15:33 (4 дня назад) № 10598
Человек решил проверить, работают ли на котиках оптические иллюзии. Похоже, работают.
Cat mesmerized by optical illusion: «Cat playing with paper that has an optical illusion»

Опубликовано: Пётр Соболев
misc
15L 4C

Комментарии (4):
10 апреля 2017, 10:36 Olga Matveeva: Это умный кот. Мой видел фигу во всем таком. :) 1L
10 апреля 2017, 14:42 Peter Sobolev: Возможно признак ума здесь как раз в том, чтобы не обращать внимания на всякую ерунду 1L
10 апреля 2017, 14:53 Oleg Bulatov: Если ваш кот не обращает внимания на всякую ерунду - возможно, он в этот момент решает в уме дифференциальные уравнения. 2L
10 апреля 2017, 14:54 Peter Sobolev: Решает судьбу людей 1L
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Разное

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