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Общество, политика, история, экономика, Разное

16 апреля 2017, 03:16 (сегодня) № 10605
Военный парад в Пхеньяне
North Korea Military Parade 2017: Day of the Sun - Parada Militar na Coreia do Norte 2017: «North Korea Military Parade 2017: Day of the Sun - Parada Militar na Coreia do Norte 2017 Amid regional “military hysteria,” North Korea has marked the 105th...»

Опубликовано: Пётр Соболев
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Общество, политика, история, экономика
Разное

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