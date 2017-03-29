60 дней назад, 00:4912 февраля 2017
Анекдот (баян, да): ------------- Кошка заходит в кафе, заказывает кофе и пирожное. Официант стоит с открытым ртом. Кошка: -- Что? -- Эээ... вы кошка! -- Да. -- Вы разговариваете! -- Какая новость. Вы принесете мой заказ или нет? -- Ооо, простите, пожалуйста, конечно, принесу. Я просто никогда раньше не видел... -- А я тут раньше и не бывала. Я ищу ...далее
1483 дня назад, 00:5922 марта 2013
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»