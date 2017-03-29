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Демосцена, Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

29 марта 2017, 15:21 (15 дней назад) № 10578
Проигрывание оцифровок звука (11.2kHz) на Commodore 64, с распаковкой данных в реальном времени. CPU грузится на 60%. Напомню, что тактовая у C64 - 1MHz.
C64 SSDPCM MP V2 1bit &2bit - Realtime depack: «Highly optimised versions that run on a stock c64 with quality enhancements for the following. SSDPCM-MP V2 2- 7950, 9600 and 11200hz. SSDPCM-MP V2 1 - 9600h...»

Опубликовано: Пётр Соболев
demoscene it oldcomps
4L 1C

Комментарии (1):
29 марта 2017, 17:59 Michail Ivashenko: На c64 это возможно лишь благодаря sid. Был бы простой DAC, ничего бы не вышло. 1L
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Демосцена
Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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