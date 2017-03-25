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Информационные технологии, История вычислительной техники и IT

25 марта 2017, 03:20 (19 дней назад) № 10574
Photos from Peter Sobolev's post

Опубликовано: Пётр Соболев
it oldcomps
23L 3C

Комментарии (4):
25 марта 2017, 10:00 Andrew Primorskiy: Ээх :)
25 марта 2017, 15:23 Alexander Goryunov: Привет с /2239
25 марта 2017, 15:28 Peter Sobolev: Как смущённо сказал владелец /1159 - "это не слэши, это единицы" :-) 1L
25 марта 2017, 15:41 Peter Sobolev: А /1115 озадачился на мой вопрос - не родственник ли он mdh
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Информационные технологии
История вычислительной техники и IT

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