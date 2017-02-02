Обратите внимание, что новости можно получать по RSS.
X
-

Наука и технологии

2 февраля 2017, 21:58 (вчера) № 10498
Новое от Boston Dynamics. Прототип официанта из мультфильма "Тайна Третьей планеты" :)
Boston Dynamics "nightmare inducing" wheeled robot "Handle", presentation video close-up | 2017: «This is a cropped and tracked version of the original video so you can see a close up only of the presentation screen, only the wheeled robot part is selecte...»

Опубликовано: Пётр Соболев
science
2L 1C

Комментарии (1):
2 февраля 2017, 23:47 Анатолий Пивоваров: Если бы не так далеко, то забрал бы сам.
Эта заметка и комментарии к ней в Facebook: ссылка
Наука и технологии

Случайная заметка

5056 дней назад, 00:002 апреля 2003 <AB> - Alex Barinov (2:5020/715) <PS> - Peter Sobolev (2:5030/84) <PS> Алексей Баринов на момент начала интервью был избранным NC5020 и, по совместительству, NEC5020. Сеть 5020 - самая большая в FidoNet, поэтому успешное ее координирование - серьезная работа, требующая немалых знаний, выдержки и времени. Судя по отзывам сисопов и по моим личным наблюдениям, ...далее
it ib

Избранное

391 день назад, 23:379 января 2016 Немного к вопросу о том, почему в 1970-х свернули проекты ракет с ядерными двигателями (несмотря на то, что наземные испытания были успешны и к 1977-79 планировались лётные испытания двигателя NERVA II). На первом этапе собирались сделать пилотируемый корабль с таким двигателем - на базе Сатурн-5, для полёта за пределы земной орбиты (к ...далее
DSFP's Spaceflight History: «Dyna-Soar spaceplane. Image credit: U.S. Air Force In 1960, Philip Bono, a Space Vehicle Design Specialist with the Boeing Airplane ...»

aerospace

1414 дня назад, 00:5922 марта 2013 Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»

books it oldcomps

521 день назад, 05:161 сентября 2015 - А видеовыход у него есть? - И как ты себе это представляешь? (из разговора о Vectrex) Vectrex выпускался GCE в 1982 - 1983 гг. и представляет собой игровой компьютер (приставку) ключевая особенность которой, векторный дисплей, делает его одним из самых необычных и интересных 8-разрядных компьютеров. С некоторой натяжкой можно сказать, ...далее
demoscene it oldcomps