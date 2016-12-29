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Наука и технологии

29 декабря 2016, 20:22 (сегодня) № 10446
Автопилот Теслы предупреждает об аварии до её возникновения (пишут, что с новой прошивкой радар видит, что там за впереди едущей машиной творится)
Tesla Autopilot predicts an accident caught on dashcam a second later: «Not my video»

Опубликовано: Пётр Соболев
science
1L 3C

Комментарии (3):
29 декабря 2016, 21:10 Романов Максим: такая фигня давно работает с системой предупреждения столкновения. 5 лет уже. принцип простой.
29 декабря 2016, 21:12 Peter Sobolev: В смысле смотрит ЗА впереди едущую машину? Уже 5 лет? Ты не преувеличиваешь, слегка?
29 декабря 2016, 21:27 Alyssa Ross Eppich: I saw this on the news last night. as it happened. Amazing!
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Наука и технологии

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