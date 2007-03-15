Случайная заметка
6196 дней назад, 23:075 января 2000
Продолжая тему выпуска в Open Source, не могу не сослаться на действительно, как я считаю, очень важный и интересный шаг: Apple собирается "отпустить" OS X (кодовое название Darwin). Об этом заявил Стив Джобс на Macworld Expo. OS X - это BSD-based система (с весьма изрядными, насколько мне известно по общению с несколькими программистами проекта, ...далее
Избранное
348 дней назад, 23:379 января 2016
Немного к вопросу о том, почему в 1970-х свернули проекты ракет с ядерными двигателями (несмотря на то, что наземные испытания были успешны и к 1977-79 планировались лётные испытания двигателя NERVA II). На первом этапе собирались сделать пилотируемый корабль с таким двигателем - на базе Сатурн-5, для полёта за пределы земной орбиты (к ...далее
DSFP's Spaceflight History
1371 день назад, 00:5922 марта 2013
: «Dyna-Soar spaceplane. Image credit: U.S. Air Force In 1960, Philip Bono, a Space Vehicle Design Specialist with the Boeing Airplane ...»
Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz
478 дней назад, 05:161 сентября 2015
: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка
) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»
- А видеовыход у него есть? - И как ты себе это представляешь? (из разговора о Vectrex) Vectrex выпускался GCE в 1982 - 1983 гг. и представляет собой игровой компьютер (приставку) ключевая особенность которой, векторный дисплей, делает его одним из самых необычных и интересных 8-разрядных компьютеров. С некоторой натяжкой можно сказать, ...далее