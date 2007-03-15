15 марта 2007, 22:36 (3570 дней назад, №6191)

iLiad - очередная (на самом деле, их до сих пор единицы), но самая совершенная из имеющихся в продаже E-Ink читалка. Даже есть встроенный Wi-Fi. На сайте предлагают скачать SDK.



