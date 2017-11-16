16 ноября 2017, 14:08 (сегодня) № 10937

Вот кто бы объяснил, как такое возможно:Туда летел Аэрофлотом "СПб-Москва (Шереметьево) - Дели " (дальше Drukair - неважно).Обратно тем же Аэрофлотом "Дели - Москва (Шереметьево) - СПб".При этом туда багаж летел из СПб прямо до Дели и я получил в СПб сразу оба посадочных. Обратно - при регистрации в Дели сотрудник мне однозначно сказал (я переспросил) что багаж полетит только до Москвы и иначе нельзя. Вот что за бардак - почему я должен метаться с багажом по Шереметьево и отдельно регистрироваться на рейс? Неужели им так трудно багаж перегрузить (в рамках одного и того же, замечу, терминала)?#аэрофлот