Обратите внимание, что новости можно получать по RSS.
X
-

Разное

16 ноября 2017, 14:08 (сегодня) № 10937
Вот кто бы объяснил, как такое возможно:
Туда летел Аэрофлотом "СПб-Москва (Шереметьево) - Дели " (дальше Drukair - неважно).
Обратно тем же Аэрофлотом "Дели - Москва (Шереметьево) - СПб".
При этом туда багаж летел из СПб прямо до Дели и я получил в СПб сразу оба посадочных. Обратно - при регистрации в Дели сотрудник мне однозначно сказал (я переспросил) что багаж полетит только до Москвы и иначе нельзя. Вот что за бардак - почему я должен метаться с багажом по Шереметьево и отдельно регистрироваться на рейс? Неужели им так трудно багаж перегрузить (в рамках одного и того же, замечу, терминала)?
#аэрофлот
Опубликовано: Пётр Соболев
misc
6C

Комментарии (6):
16 ноября 2017, 14:12 Elena Koulikova: Ты уверен, что именно АФ, а не их партнёры по альянсу? Ну и очевидно, что разница в возможностях аэропорта в СПб и в Дели
16 ноября 2017, 14:14 Denis Podgornyy: Когда мы летели Хельсинки-Осло-Берген, получали в Осло багаж, проходили заново контроль и снова его сдавали.
Когда летели Берген-Осло-Хельсинки, багаж шел напрямую и дополнительного контроля в Осло не было.
Это связано с тем, что Норвегия - не член Евросоюза.
А в обратную сторону им плевать, что там везут.

Может быть и здесь какие-то похожие соображения были?
16 ноября 2017, 14:14 Peter Sobolev: Лена: Билеты Аэрофлота. Везде написано, что "Аэрофлот". И в чём может быть проблема с возможностями аэропорта Дели (кроме возможной тупости сотрудников), если речь идёт о перегрузке багажа в Шереметьево?
Компьютеры-то и связь вроде даже в Дели есть.
16 ноября 2017, 14:15 Peter Sobolev: Да, и замечу ещё, что прямо передо мной регистрировались на рейс тем же Аэрофлотом по маршруту "Дели - Москва (Шереметьево) - Рига". При этом багаж у них летел до Риги! (т.е. до Шереметьево мы с ними летели в одном самолёте)
16 ноября 2017, 14:20 Peter Sobolev: /мстительно/ А ещё они на одноразовых вилках пластмассу экономят!
16 ноября 2017, 14:30 Olga Tavrueva: дело в таможне видимо.
Эта заметка и комментарии к ней в Facebook: ссылка
Разное

Случайная заметка

1904 дня назад, 02:0530 августа 2012 Мы возобновляем встречи Санкт-Петербургского Клуба Пользователей Мобильных Устройств. Раньше они назывались "пилотовки", по названию распространённого тогда PDA "Palm Pilot", и проводились примерно с 1998 по 2008 год.Идея встреч проста - приносим самые разные мобильные устройства (все, что можно в одиночку оторвать от пола и ...далее
it lj

Избранное

195 дней назад, 01:575 мая 2017 Часть 1: От четырёх до восьми Я люблю читать воспоминания людей, заставших первые шаги вычислительной техники в их стране. В них всегда есть какая-то романтика, причём какого она рода — сильно зависит от того, с каких компьютеров люди начали. Обычно это определяется обстоятельствами — местом работы, учёбы, а иногда и вовсе — ...далее
demoscene it oldcomps

1700 дней назад, 00:5922 марта 2013 Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года. Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс - скорее предпринимателем. В книге есть довольно интересные ...далее
Про книжку iWoz: «Прочёл тут книжку - iWoz ( ссылка ) , 2006 года.Это автобиография Стива Возняка. Похоже, что на русский её не переводили (в отличие от книг про Стива Джобса). В этой парочке, как известно, Возняк был инженером (собственно, и спроектировавшим Apple I и II), а Джобс...»

books it oldcomps

804 дня назад, 23:404 сентября 2015 Небольшое видео про CC'2015 ( версия без фоновой музыки здесь: ссылка )
CC'2015: Chaos Constructions'2015 report by Frog: «camera/editing: Frog music: Straighty Baby by Audionautix ссылка ссылка ссылка»

cc demoscene it oldcomps

1172 дня назад, 03:121 сентября 2014 Мой семинар на Chaos Constructions'2014 (слайды можно в виде PDF скачать здесь: ссылка ) и несколько интервью с разными людьми: Вячеслав Славинский (svo) о Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о 3D Imager для Vectrex: ссылка Вячеслав Славинский (svo) о световом пере для Vectrex: ссылка ...далее
Семинар Петра Соболева “Современная демосцена на старых компьютерах: «ссылка»

cc demoscene it oldcomps