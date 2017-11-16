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Разное

16 ноября 2017, 01:48 (сегодня) № 10933
Тхимпху. В лавке, где торгуют буддистской утварью. Обратите внимание, что у в руках у человека слева. Кстати, мужик справа не позирует - он так сидел, как мы вошли.

Опубликовано: Пётр Соболев
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Комментарии (5):
16 ноября 2017, 02:00 Andrey Reshetnikov: Кость???
16 ноября 2017, 02:00 Peter Sobolev: Ага. Насколько я понимаю - человеческая
16 ноября 2017, 02:00 Andrey Reshetnikov: Она
16 ноября 2017, 02:20 Andrey Fesenko: Ох уж эти божьи люди ссылка
16 ноября 2017, 02:23 Peter Sobolev: Кстати, индийцы могут въезжать в Бутан даже без паспорта (по удостоверению личности). Наряду с явными излишками у них в стране костей - всё это неудивительно :)
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Разное

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