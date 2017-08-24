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Общество, политика, история, экономика

24 августа 2017, 15:00 (4 дня назад) № 10815
Почему российский флот боеспособнее, чем кажется: «Россия до сих пор использует остатки океанского военно-морского флота, который она унаследовала от Советского Союза, но его место постепенно занимает новый флот. Соединенным Штатам не надо бояться российского ВМФ, но им следует с уважением относиться к тому, что старается сделать Москва со своими мо...»

Опубликовано: Пётр Соболев
society
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Комментарии (1):
26 августа 2017, 20:10 Alexey Kuznetsov: есть некоторые сомнения в адекватности, например: "В состав атомных подводных лодок входят 10 ракетных подводных крейсеров проекта 941 «Акула»", хотя насколько я знаю, на ходу только одна (Дмитрий Донской), а остальные или порезаны на металлолом, или к этому готовятся
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Общество, политика, история, экономика

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