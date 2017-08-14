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Общество, политика, история, экономика

14 августа 2017, 19:14 (14 дней назад) № 10801
(смысл статьи противоположен заголовку, но не суть. Это интервью с Ланьковым)
Северная Корея и Штаты готовятся «выпустить джинна из кувшина»: «Лидеры КНДР и США изобразили что-то вроде начала карибского кризиса XXI века.Первым начал Дональд Трамп, пообещавший Северной Корее «огонь и ярость» Северной Америки.Ким Чен Ын ответил, что, мол, у самих «огни и ярости» имеются, и пригрозил Соединённым Штатам ядерным ударом.»

Опубликовано: Пётр Соболев
society
6C

Комментарии (6):
15 августа 2017, 12:36 Alex Semenyaka: Я так думаю, что одной трудолюбивостью корейцев там не обходится, а РФ туда сливает технологии регулярно.
15 августа 2017, 12:39 Peter Sobolev: РФ-то это зачем? Только лишние проблемы на границах. Вот конкретных специалистов корейцы вполне нанять могли - в частном порядке
15 августа 2017, 13:44 Alex Semenyaka: РФ это в плане Штатам поднасрать в рамках "глобального противостояния". Зачем этим занимался СССР?
Никаких конкретных специалистов в частном порядке корейцев нанять не могли, им только для выезда нужна куча разрешений. А если учесть, что по совести после первого же такого уехавшего специалиста Россия бы получила и нарушение договора о нераспространении, и нарушение режима санкций, да и собственно разглашение гостайны - больше одного их бы не было. А судя по успехам, там коллектив. Так что не стоит обманывать себя, там летают российские технологии.
15 августа 2017, 13:57 Peter Sobolev: Странный способ поднасрать Штатам - сделать ещё одну страну ракетно-ядерной, тем самым снизив свою значимость, плюс потенциально получить вероятность военного конфликта прямо у себя под боком, причём с очевидным результатом в виде баз Штатов на территории не только ЮК, но и на севере тоже.
По-поводу сложностей с выездом за границу специалистов в 1990-е ты преувеличиваешь, мягко говоря. Тогда такие вещи происходили, что какие-то специалисты оказавшиеся где-то в КНДР (через третьи страны) - мелочь.
Это сейчас стали следить за подобными вещами (возможно).
А то, что там используются российские технологии (как основа) - я и не спорю. Успех, к слову, у них не мгновенный, а вполне закономерный - они этим всем очень давно занимаются. Десятки лет.
15 августа 2017, 14:30 Andrey Fesenko: Пётр, да Алекс поди, просто Русских не любит ;)
15 августа 2017, 14:48 Peter Sobolev: Думаю, не всех. Как и я, впрочем :)
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