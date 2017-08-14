14 августа 2017, 19:14 (14 дней назад) № 10801

Северная Корея и Штаты готовятся «выпустить джинна из кувшина» : «Лидеры КНДР и США изобразили что-то вроде начала карибского кризиса XXI века.Первым начал Дональд Трамп, пообещавший Северной Корее «огонь и ярость» Северной Америки.Ким Чен Ын ответил, что, мол, у самих «огни и ярости» имеются, и пригрозил Соединённым Штатам ядерным ударом.»

(смысл статьи противоположен заголовку, но не суть. Это интервью с Ланьковым)